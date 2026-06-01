Il Como blinda Da Cunha e respinge l’assalto dell’Atalanta: fatta per il rinnovo, resta il dubbio su Alberto Moreno e Sergi Roberto

La società lariana pianifica la prossima stagione dopo la storica qualificazione in Champions League: Da Cunha rinnova

Il Como si prepara a muovere i primi passi sul mercato estivo dopo la storica qualificazione in Champions League, con la società che ha già iniziato a occuparsi del capitolo rinnovi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il primo tassello messo a posto è quello di Lucas Da Cunha, giovane centrocampista che ha convinto la dirigenza lariana.

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«Già raggiunto l’accordo per quello di Lucas Da Cunha, che prolungherà il proprio contratto fino al 2031, con due anni in più rispetto all’attuale scadenza», si legge. Il talento francese ha attirato l’interesse di club importanti, in particolare dell’Atalanta, con Maurizio Sarri che spinge per portarlo in nerazzurro. Nonostante le attenzioni esterne, Da Cunha ha scelto di firmare il rinnovo e di restare al Como, confermando così la propria volontà di continuare a crescere nella squadra che gli ha dato fiducia.

Il discorso legato ai rinnovi non si limita però al centrocampista francese. Rimane ancora da definire il futuro di Sergi Roberto e Alberto Moreno, entrambi in scadenza di contratto a fine giugno. Per i due esterni spagnoli, fondamentali per esperienza e qualità, la società ha già programmato incontri nelle prossime settimane. L’obiettivo sarà capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme. La decisione finale dipenderà anche dalle garanzie di impiego richieste dai calciatori, elementi che potrebbero influire sulle trattative e sul piano tecnico di mister e dirigenti.

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Il Como punta quindi a costruire una rosa competitiva e coerente con le ambizioni europee, mantenendo equilibrio tra continuità e innesti di qualità. Il rinnovo di Da Cunha rappresenta il primo passo di una strategia mirata a consolidare il nucleo giovane e talentuoso della squadra, mentre le decisioni su Moreno e Sergi Roberto definiranno gli equilibri sugli esterni, fondamentali per il gioco offensivo e difensivo della formazione lariana.

La prossima finestra di mercato sarà decisiva per il Como, chiamato a proteggere i propri gioielli e allo stesso tempo a programmare rinforzi mirati, in modo da affrontare al meglio il debutto in Champions League e continuare la crescita del progetto tecnico ed economico del club.