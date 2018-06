Per Brignola e Dembélé Inter presente: il centrocampista del Tottenham e la punta del Benevento nella lista dei nerazzurri

Da una parte Moussa Dembélé, dall’altra Enrico Brignola e qualche affare minore: l’Inter continua a muoversi sul mercato. Per quanto riguarda l’operazione Dembélé Inter e Tottenham ancora non hanno trovato un accordo, perché gli Spurs sono una bottega cara. In più, il belga detta le sue condizioni per il rinnovo. È in scadenza nel giugno del 2019 e vuole un nuovo accordo fino al 2022 alle stesse cifre di quello attuale, vale a dire a quattro milioni e mezzo di euro all’anno. Dato che la società di Daniel Levy per ora ha solo fatto spallucce, Dembélé ha iniziato a guardarsi intorno e a fare pressione sulla dirigenza per una possibile cessione. Il Tottenham non intende pagare ancora così tanto il centrocampista, l’Inter invece pensa che Dembélé possa essere convinto con un ingaggio inferiore. Il problema è la valutazione, il Tottenham vuole venti milioni di euro e non sono pochi.

Se per Dembélé la strada è in leggera salita, potrebbe essere meno complicato arrivare a Enrico Brignola. Il giovane talento si è messo in mostra al suo primo anno di Serie A con la maglia del Benevento con tre gol in diciotto apparizioni. Compirà a breve diciannove anni e può festeggiare in nerazzurro. L’Inter è sulle sue tracce, ma dovrà fare i conti sia con l’Atalanta sia con la Fiorentina. Il Benevento lo valuta otto milioni di euro ma, dato il traffico, potrebbe anche partire da una richiesta di dieci milioni. Brignola potrebbe essere usato come contropartita in altre operazioni, così come accadrà a Valietti e Pinamonti. Soprattutto il secondo è finito nel mirino del Sassuolo: secondo Il Corriere dello Sport, i nervoerdi sarebbero pronti a prenderlo e c’è la forte possibilità che possa rientrare in uno scambio con Matteo Politano. Ai nerazzurri piace anche Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid, ma ora come ora è molto difficile.