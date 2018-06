Verdi verso Napoli. L’Inter va su Politano: ecco l’offerta al Sassuolo

L’Inter segue Verdi e Politano. Il giocatore del Bologna è vicino al Napoli, i nerazzurri vanno sull’attaccante del Sassuolo

L’Inter ha un importante obiettivo di calciomercato: trovare un nuovo esterno d’attacco per Spalletti. I nerazzurri preferirebbero ingaggiare due nuovi esterni d’attacco ma Spalletti potrebbe anche ‘accontentarsi’ di un solo nuovo elemento. L’Inter segue da tempo Simone Verdi, classe ’92 del Bologna, ma il giocatore è vicinissimo al passaggio al Napoli: gli azzurri hanno messo sul piatto 25 milioni di euro a differenza dei nerazzurri che pensano a un prestito oneroso da 7-8 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13-14 milioni di euro. Il Bologna ha già accettato l’offerta del Napoli e questo spinge i nerazzurri su altri lidi. Uno degli obiettivi dei nerazzurri è Matteo Politano.

L’esterno d’attacco classe ’93 del Sassuolo, autore di 10 gol in stagione di cui uno proprio nel match di San Siro contro l’Inter, è pronto a cambiare maglia. L’attaccante vuole il grande salto e andrà via in estate. Il Sassuolo, a differenza di quanto accaduto con il Napoli a gennaio, non metterà i bastoni fra le ruote ma chiede 30 milioni per lasciar andare il giocatore. L’Inter, secondo Premium Sport, ha proposto al Sassuolo la stessa offerta pensata per Verdi: prestito oneroso da 7-8 milioni con diritto di riscatto a 13-14 milioni. La prima proposta è stata rispedita al mittente perché il Sassuolo non l’ha ritenuta adeguata. C’è ancora tanto tempo per trattare.