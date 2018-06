Bologna e Parma si scontrano per Henderson del Bari

Liam Henderson, giovane centrocampista scozzese oggi al Bari, è diventato un obiettivo del Bologna e del Parma. I due club avanzeranno le loro offerte al club pugliese in queste settimane

Il Bologna punta a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e lo stesso farà in estate il Parma neopromosso in Serie A. Entrambi i club hanno già individuato un obiettivo di mercato di grande prospettiva e sono pronte a sfidarsi in fase di trattativa. Secondo quanto riporta lo Scottish Sun, Bologna e Parma hanno messo gli occhi su Liam Henderson del Bari. Il centrocampista scozzese è stato da poco eliminato con la sua squadra dai Playoff e quest’anno ha messo a segno 18 presenze e 2 gol in Serie B. Henderson è un classe ’96 ed è stato riscattato dal Bari a gennaio dal Celtic per 120mila euro. Il valore del nazionale Under 21 scozzese dovrebbe essere quadruplicato grazie alle prestazioni messe in mostra in questa stagione. Nelle prossime settimane le trattative per l’acquisizione del suo cartellino potrebbero quindi accendersi prepotentemente. Nel frattempo, il Bologna potrebbe perdere una pedina importante in difesa.

Il terzino Adam Masina sembra sempre più vicino ad accasarsi al Watford. Anche altri club di Premier League avrebbero mostrato interesse per il giocatore di origine marocchina.