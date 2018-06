Il Bologna sta per salutare Adam Masina: dall’Inghilterra confermano il suo trasferimento. è a un passo dall’addio in direzione Watford

Qualche settimana fa sembrava improbabile, ma dopo le prime crepe è diventata quasi una certezza: Adam Masina lascerà il Bologna nel prossimo mercato. Come riportato in esclusiva dalla squadra di calciomercato di Calcionews24.com, il terzino del club emiliano sta per lasciare lo Stadio Dall’Ara. Nel suo futuro c’è la Premier League, il Watford è vicino a dire sì e spuntano conferme direttamente dai media in Inghilterra. Gli Hornets sono di proprietà di un italiano – Pozzo, patron dell’Udinese – e hanno già in rosa Stefano Okaka Chuka, che ha militato in Nazionale e in Serie A.

Per Masina manca solamente l’accordo tra Bologna e Watford. Servono dieci milioni di euro per completare l’operazione e la cifra è ritenuta abbordabile da parte sia dei rossoblu sia dei gialloneri. Ventiquattro anni da poco, Masina gioca nel Bologna da quando era piccolissimo e solo per una stagione è andato in prestito in Lega Pro alla Giacomense. Piaceva al Siviglia e alla Lazio, ma nel suo futuro sembra esserci il Watford. Nelle prossime ore gli inglesi potrebbero chiudere con il Bologna, mentre l’intesa col calciatore pare essere già arrivata.