Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità»

Il “giallo” di mercato che vedeva Jean-Philippe Mateta promesso sposo della Juventus si arricchisce di un capitolo che sembra scrivere la parola fine sulla telenovela. A gelare le aspettative dei tifosi bianconeri ci ha pensato direttamente Oliver Glasner. Il tecnico del Crystal Palace ha eretto una barriera mediatica attorno al suo centravanti, provando a spegnere sul nascere le voci di una partenza imminente verso Torino.

La smentita ufficiale: “Nessuna richiesta”

Interrogato in conferenza stampa sulla situazione del suo numero 14, Glasner è stato categorico, utilizzando parole che suonano come una sentenza: «È tutto molto chiaro: lui non ha presentato alcuna richiesta di trasferimento e al momento noi non abbiamo ricevuto alcuna offerta per lui». Una dichiarazione di facciata, mirata a proteggere la serenità dello spogliatoio londinese in una fase cruciale della Premier League, che smentisce – almeno pubblicamente – le intense trattative riportate nelle ultime settimane.

Il retroscena: richiesta shock da 40 milioni

Tuttavia, dietro le parole del tecnico si nasconde una realtà ben diversa, fatta di contatti reali ma naufragati di fronte a cifre proibitive. Il vero ostacolo non è stata la volontà del giocatore, bensì la valutazione del cartellino. Il Palace ha infatti sparato altissimo per liberare Mateta a gennaio, chiedendo ben 40 milioni di euro. Una somma considerata eccessiva e fuori mercato dalla dirigenza della Juventus per questa finestra invernale. La Vecchia Signora ha preso atto dell’impossibilità di trovare un punto d’incontro economico ragionevole per il possente attaccante francese, decidendo di abbandonare il tavolo delle trattative.

Cambio di rotta: all-in su En-Nesyri

La rottura definitiva con il club inglese ha spinto i bianconeri a cambiare obiettivo con rapidità e decisione. Abbandonata la pista costosa della Premier League, tutte le fiches della dirigenza sono ora puntate su Youssef En-Nesyri. L’attaccante del Fenerbahçe, profilo di esperienza internazionale e grande fiuto del gol, è diventato la prima scelta per pragmatismo: il marocchino garantisce un impatto immediato a condizioni finanziarie molto più vantaggiose rispetto al “muro” eretto da Glasner.