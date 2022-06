Cucci: «Pensavo che Mertens fosse una perdita grave, ora non lo è più»

Le parole di Cucci su Mertens e il suo potenziale addio al Napoli: «Un uomo lo vedi fino in fondo, senza mettere al centro di tutto i soldi»

Italo Cucci, firma storica del giornalista sportivo italiano, ha parlato di mercato su radio Kiss Kiss e poi, nel dettaglio di Mertens e Ospina. Le sue parole.

«Trovo estenuante il continuo trattare di mercato e non si muove niente. Mi trovo a disagio pensare che i colpi sono i giocatori dismessi dall’Inghilterra, prima il nostro campionato era il più bel campionato con i migliori giocatori. Il tifoso sente parlare di tanti soldi e poi si sentono nomi mai sentiti. Ho sentito dire, e lo trovo giusto, che i calciatori che vengono dall’estero abbiano un curriculum con un minimo di presenze nelle nazionali e trofei vinti. Ora si parla di De Ligt già come un campione del mondo, si parla di 70mln, non abbiamo più il senso della misura. E’ il problema di competenza, se ti chiedono mille dollari per una mela e glieli dai quello diventa il prezzo. E’ come se il passato fosse tutto sbagliato ed invece il bello era quello, abbiamo avuto i calciatori più grandi del mondo, a Napoli lo sapete bene».

MERTENS E OSPINA – «A questo punto quello che pensavo una perdita irreparabile ora non lo è più. Un uomo lo vedi fino in fondo, senza mettere al centro di tutto i soldi, che con i tempi che si corrono diventano un insulto ai tifosi».