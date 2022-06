Napoli, ipotesi “esotica” per Mertens: offerta dall’Indonesia

Il Napoli e Mertens non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Al belga sarebbe arrivata anche un’offerta dall’Indonesia

Il tempo passa, la fine da giugno sta per arrivare, ma il Napoli e Dries Mertens non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Al belga le offerte non mancano: in Italia piace alla Lazio, l’Anversa vorrebbe riportarlo in patria, mentre Gattuso vorrebbe riabbracciarlo al Valencia.

Ma come riportato dal Corriere dello Sport, Mertens avrebbe ricevuto anche un’offerta “esotica”. Per l’attaccante sarebbe infatti arrivata una proposta dall’Indonesia, da un club di Bali per la precisione.