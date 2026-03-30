Cucurella lascia il Chelsea e torna al Barcellona? «Si pensa sempre a…». L’annuncio dell’esterno spagnolo non lascia dubbi

Cucurella, esterno del Chelsea, ha parlato così di un suo possibile ritorno al Chelsea. Queste le dichiarazioni sul suo futuro

Il calciomercato internazionale non dorme mai e le recenti dichiarazioni di Marc Cucurella accendono i riflettori sul suo futuro professionale. Il talentuoso terzino spagnolo, attualmente in forza al Chelsea, ha recentemente affrontato il delicato tema di un suo possibile rientro in patria, aprendo a scenari decisamente interessanti per la Liga e, in particolar modo, per il Barcellona, club in cui è cresciuto e si è formato calcisticamente.

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Il presente al Chelsea: stabilità e felicità a Londra

Nonostante le costanti voci di mercato che lo circondano, il difensore iberico ha voluto innanzitutto ribadire la sua attuale serenità in Inghilterra. Il progetto tecnico dei Blues e la vita nella capitale britannica sembrano soddisfare pienamente le sue esigenze familiari e sportive. Intervistato in esclusiva ai microfoni del portale Flashscore, il giocatore ha tracciato un bilancio ampiamente positivo della sua esperienza inglese, allontanando l’ipotesi di un addio a breve termine: “Sono molto felice a Londra e al Chelsea, così come la mia famiglia, quindi aspetterò ancora qualche anno“.

Una conferma importante che blinda la sua permanenza in Premier League. Tuttavia, il richiamo della terra natia rimane un pensiero latente e impossibile da ignorare. Riguardo alle indiscrezioni su un suo rientro nel campionato spagnolo, l’esterno ha infatti ammesso in modo molto candido: “Si pensa sempre a un ritorno…”.

Le sirene del Barcellona e le valutazioni per il futuro

Il nodo cruciale dell’intervista ha riguardato l’eventualità di un forte e concreto interessamento da parte del Barcellona. Alla precisa domanda su cosa succederebbe se il club blaugrana si facesse avanti per riportarlo a casa, Cucurella non ha nascosto che un’offerta del genere cambierebbe inevitabilmente le carte in tavola. La tentazione di tornare a vestire la maglia catalana al Camp Nou è molto forte: “È chiaro che se si verificassero situazioni del genere, sarebbe difficile ripensarci…Dovrei pensarci e parlarne con la mia famiglia, non ci sto pensando adesso”.

La priorità del classe 1998 resta quindi il campo e il consolidamento con il Chelsea, mantenendo un approccio estremamente lucido. La porta per un clamoroso ritorno nella Liga, però, non è affatto chiusa a chiave. Il giocatore ha concluso la sua riflessione lasciando ogni opzione aperta per le prossime finestre di trasferimento: “Se dovesse accadere, valuteremo quale decisione prendere“. Il futuro del laterale resta tutto da scrivere, in bilico tra il ricco progetto londinese e il fascino irresistibile delle proprie origini.