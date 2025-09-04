Cutrone si racconta: «Parma la scelta giusta per me. Ecco cosa mi chiede il mister» - Calcio News 24

Parma, Cutrone si racconta: «Qui per crescere. Cuesta mi esalta, è la scelta giusta per me»

Patrick Cutrone è uno dei volti nuovi del Parma targato Cuesta, e ai microfoni di Radio TV Serie A ha raccontato le prime impressioni della sua avventura in gialloblù. L’attaccante, reduce da tre stagioni al Como, ha parlato del suo ambientamento, del rapporto con il tecnico e delle ambizioni personali, lasciando trasparire grande entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera.

«L’allenatore ha solo tre anni più di me, ma ha idee chiare e moderne. Dal primo giorno ho capito che il suo stile di gioco poteva valorizzarmi. Il Parma è una squadra organizzata e il mister mi ha subito spiegato cosa si aspetta da me. Mi ha chiesto compiti precisi, perché sa quali sono le mie caratteristiche e come posso metterle al servizio del gruppo».

Cutrone ha trovato nel Parma non solo un’opportunità tecnica, ma anche un ambiente ideale per esprimersi: una piazza ambiziosa, con infrastrutture all’avanguardia e una società che punta con decisione alla crescita.

«Ho scelto Parma perché è una società storica, con una tradizione importante e un progetto serio. Qui c’è tutto quello che serve per lavorare bene: strutture, staff e attenzione ai dettagli. Anche le piccole cose fanno la differenza. Sono davvero felice di essere arrivato qui».

Il passaggio dal Como al club emiliano è stato emotivamente intenso per il centravanti classe ’98, ma necessario per fare un ulteriore salto di qualità.

«Lasciare casa non è mai facile. A Como ho trascorso tre anni bellissimi, è la mia città e ho vissuto emozioni forti. È stata una scelta sofferta, ma giusta per la mia carriera. Ringrazierò sempre il Como per ciò che ha fatto per me. Mi ha aiutato a ritrovare fiducia e forma, mi ha rimesso in pista. Se oggi sono qui, lo devo anche a loro».

Ora però tutta la sua attenzione è rivolta al futuro in gialloblù. Il Parma, che punta a tornare stabilmente protagonista nel calcio italiano, crede molto nelle qualità di Cutrone. E l’attaccante, dal canto suo, vuole ripagare la fiducia con gol e sacrificio, diventando un punto fermo nello scacchiere di Cuesta.