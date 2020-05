Cutrone: «Vogliamo tornare a giocare ma senza abbassare la guardia»

Patrick Cutrone ha parlato sui canali social della Fiorentina della ripresa del campionato: le sue parole

Patrick Cutrone ha parlato sui canali social della Fiorentina della ripresa del campionato e non solo. Queste le parole dell’attaccante viola.

RIPRESA – «Il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita, speriamo di fare il meglio possibile. Da parte nostra c’è voglia di riprendere, anche perché non ci fa bene star troppo fermi, non esserci allenati per mesi non aiuta. Adesso finalmente possiamo fare possessi, partitelle e lavorare di più col pallone. Stiamo tutti bene, siamo tutti in forma e contenti di aver ricominciato gli allenamenti».

ABBASSARE LA GUARDIA – «Mi auguro che in Italia l’emergenza sanitaria stia finendo. Ovviamente non abbassiamo la guardia perché non si sa mai e nessuno conosce questo tipo di virus, però ci stiamo comportando bene, e bisogna continuare così’. Per me non è stato un bellissimo periodo, non sono stato molto bene, però dopo alcuni giorni ho recuperato».

SOGNI – «Ho tanti sogni nel cassetto, tra cui quello di far bene con la maglia della Fiorentina. Mi focalizzo sul presente, sull’allenarmi bene allenamento dopo allenamento, e sono convinto che poi realizzerò i miei sogni».

ITALIA – «Sono molto legato all’Italia e alla Nazionale. Vestire la maglia azzurra è un onore e una grandissima emozione perché rappresenti il tuo Paese, non c’é cosa piu’ bella. Spero di tornare presto a giocare per l’Italia. Di Biagio mi ha fatto esordire contro l’Argentina di Messi, che non giocò perché infortunato. E’ stata comunque un’emozione incredibile».

PREMIER LEAGUE – «Bella esperienza, breve, ma bella. Sono cresciuto sia come uomo che come calciatore, ho scoperto un nuovo modo di vivere e una nuova cultura. La Premier League mi ha sempre appassionato, è successo quello che è successo, ma è stata una bella avventura».