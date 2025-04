Dalle maglie al marketing: le collaborazioni tra il calcio e il brand del gioco online - Calcio News 24

​Negli ultimi anni, il rapporto tra calcio e casinò online ha subito una trasformazione significativa, influenzata da normative, esigenze economiche dei club e strategie di marketing dei brand del gioco. Dopo un periodo di restrizioni, il 2025 segna un punto di svolta per le sponsorizzazioni nel calcio italiano, con un ritorno dei casinò online come partner commerciali delle squadre.​

Il contesto normativo: dal Decreto Dignità alla sua revisione

Nel 2018, il Decreto Dignità aveva imposto un divieto totale alla pubblicità e sponsorizzazione di giochi e scommesse, incluso il settore dei casinò online, con l’obiettivo di contrastare la ludopatia. Tuttavia, questa misura ha avuto effetti collaterali, come la perdita di circa 100 milioni di euro annui per le società calcistiche italiane e un aumento del gioco illegale.​

Nel 2025, il governo italiano ha avviato una revisione del Decreto Dignità, riconoscendo l’inefficacia del divieto nel contenere la dipendenza dal gioco e l’impatto negativo sulle finanze dei club. La Commissione Cultura del Senato ha approvato una risoluzione che prevede la reintroduzione delle sponsorizzazioni da parte di operatori di gioco autorizzati, con l’obiettivo di rilanciare il calcio italiano e finanziare progetti come la costruzione e l’ammodernamento degli stadi.​

Le nuove collaborazioni tra club e casinò online

Con la revisione normativa, diverse squadre italiane hanno ripreso le collaborazioni con casinò online. Un esempio è la S.S. Juve Stabia, che per la stagione 2023/2024 ha annunciato StarCasinò Sport come main sponsor sulle maglie. StarCasinò, parte del gruppo internazionale Betsson, ha una lunga storia di partnership nel calcio italiano, avendo collaborato in passato con club come Atalanta, Juventus e Milan.​

Anche l’Inter ha siglato un accordo quadriennale con Betsson Sport come main sponsor, segnando un ritorno significativo delle sponsorizzazioni legate al gioco nel calcio di vertice.

Impatti economici e strategie di marketing

Il ritorno delle sponsorizzazioni da parte dei casinò online rappresenta una boccata d’ossigeno per le finanze dei club italiani, che negli ultimi anni hanno affrontato difficoltà economiche. Le entrate derivanti da queste partnership possono contribuire a ridurre i debiti e finanziare progetti infrastrutturali.​

Dal punto di vista del marketing, i casinò online stanno adottando strategie innovative per promuovere il gioco responsabile e migliorare la loro immagine pubblica. Ad esempio, StarCasinò ha lanciato campagne di sensibilizzazione e ha ottenuto riconoscimenti per il miglior servizio clienti e la miglior campagna sul gioco responsabile agli EGR Italy Awards. Anche altri portali online come Big Casino stanno facendo lo stesso.

Considerazioni etiche e sociali

Nonostante i benefici economici, il ritorno delle sponsorizzazioni da parte dei casinò online solleva questioni etiche e sociali. È fondamentale che le società calcistiche e gli operatori di gioco adottino misure per proteggere i minori e prevenire la dipendenza dal gioco. Ciò include la promozione del gioco responsabile, la limitazione della visibilità delle pubblicità durante le trasmissioni sportive e l’investimento in programmi di prevenzione.​

Il 2025 segna una nuova era per le sponsorizzazioni nel calcio italiano, con il ritorno dei casinò online come partner commerciali. Questa evoluzione offre opportunità economiche significative per i club, ma richiede anche un impegno condiviso per affrontare le sfide etiche e sociali legate al gioco.