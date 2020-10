Dalot: «Per i miei cross mi ispiro alla trivela di Quaresma»

Intervistato da Milan TV, Diogo Dalot ha parlato delle prime emozioni provate trasferendosi al Milan quest’estate

Intervistato dal canale tematico rossonero, Diogo Dalot ha così parlato della propria nuova avventura al Milan e del primo gol e assist realizzato in maglia rossonera giovedì contro lo Sparta Praga.

STORIA – «Quando arrivi in un club come questo entri a Milanello e vedi tutta la storia, le foto dei giocatori che hanno giocato qui e inizia a immaginare di poter far parte di quella storia. Sogni che un giorno ci sarà anche una tua foto con le generazioni future che ti guardano come io guardo Rui Costa, Pirlo e tutti gli altri. Mi piace pensare che tutti i giocatori che indossano questa maglia la pensino allo stesso modo».

CROSS – «Se vuoi un esempio di come faccio i cross basta guardare Quaresma. È il re della “Trivela”, il modo in cui faccio i cross, è una cosa che allena fin da quando ero piccolo. Non sono bravo quanto lui a fare questo gesto tecnico ma ogni volta che gioco a sinistra cerco di farlo un paio di volte perché mi aiuta, dato che uso il mio piede preferito e riesco ad essere più preciso. In quel momento il pallone era nella posizione giusta per essere colpito di destro. Ho avuto un paio di secondi per decidere e Leao era nella posizione giusta»