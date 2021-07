Calciomercato Sampdoria: Damsgaard tra Premier League e Serie A

Calciomercato Sampdoria, Damsgaard diviso tra la Premier League e la Serie A: diverse squadre interessate, per ora solo sondaggi

Mikkel Damsgaard si aggregherà alla Sampdoria a ritiro in Val Camonica terminato. Il talento danese sta sfruttando le settimane concesse dopo Euro 2020 per ricaricare le batterie e attende di sapere cosa sarà del suo futuro. Come riporta la Repubblica, le piste più gettonate sono la Premier League e la Serie A.

In Inghilterra sono il Tottenham e il Leeds le squadre che avrebbero avanzato più di un sondaggio con la Sampdoria per capire i margini della trattativa, mentre in Italia, dopo la Juventus, si sarebbe fatta avanti anche l’Atalanta.

