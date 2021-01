D’Aversa: «Non possiamo permetterci certi errori» – VIDEO

Non è stata l’emozione a fregare il tecnico del Parma Roberto D’Aversa contro la Lazio. Ecco come il tecnico ha analizzato la sconfitta

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa spiegando cosa è mancato alla sua squadra nella partita persa contro la Lazio. Le sue parole.

«L’emozione l’ho provata nel tragitto che da casa mi ha portato a Parma ma poi ci siamo concentrati immediatamente sulla preparazione della partita. Non è stato semplice in poco tempo e ragionando sulla partita sono soddisfatto perché per 60 minuti la squadra ha tenuto testa alla Lazio nonostante tutte le difficoltà incontrate. Però non ci possiamo permettere errori di malizia, di gioventù».