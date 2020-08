David Silva: «Dzeko? È un giocatore magnifico, mi piaceva molto giocare con lui»

David Silva ha salutato ufficialmente il Manchester City: ecco le parole del fantasista spagnolo che potrebbe giocare in Italia

David Silva saluta il Manchester City e si lancia in una nuova avventura, ancora non ben definita. Al sito ufficiale del Manchester City, Silva ha parlato di Edin Dzeko, in orbita Juve.

SILVA – «Devo ringraziare Edin Dzeko. Se non avesse fatto gol, nessuno avrebbe ricordato il mio passaggio. È un giocatore magnifico, mi piaceva molto giocare con lui. Come ho detto, al termine di quella partita cambiò tutto».