De Bruyne accoglie Haaland: «Il City cercava uno così da sempre». Le parole del centrocampista belga

Kevin De Bruyne ha parlato così dell’imminente approdo di Erling Haaland al Manchester City.

Le sue parole dal ritiro della Nazionale belga: «È un grande attaccante, il suo trasferimento ci aiuterà a crescere come squadra. Si aspettano tutti molto da lui, un numero nove è sempre stato cercato e penso sarà bello avere con noi un attaccante in grado di segnare 20-25 gol in una stagione».