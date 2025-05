De Bruyne, ecco l’offerta del Napoli per convincere il calciatore; e sul mercato Manna non si limita al belga

Il Napoli prepara la maxi offerta per Kevin De Bruyne, ma non solo: Manna al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

Kevin De Bruyne ha scritto una pagina indimenticabile al Manchester City, dove in dieci anni ha collezionato 421 presenze e 108 gol, diventando più di un semplice calciatore: un artista del calcio moderno, capace di unire tiki-taka e football spaziale. Ora, con lo scudetto napoletano ormai alle spalle e la Champions all’orizzonte, il Napoli sogna di aggiungere un altro capolavoro alla propria storia, puntando proprio sul centrocampista belga. Nonostante i suoi 34 anni, De Bruyne resta un talento fuori dal comune, e come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società di De Laurentiis è pronta a un’offerta importante: un bonus alla firma da 10 milioni di euro, un biennale da 5,5 milioni a stagione e un’opzione per il terzo anno, così da chiudere subito la trattativa evitando aste competitive.

Nel frattempo, il Napoli lavora anche su altri fronti per rinforzare la rosa. Giovanni Manna sta seguendo da vicino Lewis Ferguson del Bologna e Kenneth Taylor dell’Ajax, giovani mediani dal grande potenziale, mentre in attacco l’obiettivo è Jonathan David, 25enne centravanti del Lille in scadenza di contratto, per cui il club ha già incontrato i suoi agenti e sta facendo conoscere la città ai possibili nuovi acquisti. Da non dimenticare il giovane Alvaro Montoro del Velez, talento sudamericano seguito con attenzione per il suo sviluppo futuro. L’estate, come sottolinea sempre La Gazzetta dello Sport, si annuncia calda e ricca di colpi per il Napoli, che vuole costruire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a dominare anche in Europa.