Sacchi su De Bruyne: «Un grande giocatore, ma penso che la grande fortuna del Napoli sia lui» - Calcio News 24

De Bruyne al Napoli, Sacchi: «Colpo straordinario, ma il vero acquisto è Conte». Le parole dell’ex tecnico rossonero

In un’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha espresso grande entusiasmo per il mercato del Napoli, in particolare per l’arrivo di Kevin De Bruyne, ma ha anche voluto sottolineare l’importanza della continuità tecnica con Antonio Conte in panchina. «L’acquisto più importante del Napoli è quel ragazzo che siede in panchina: Antonio Conte. Averlo confermato è uno straordinario successo e una garanzia per il futuro. È il miglior allenatore della nostra Serie A e uno dei migliori al mondo», ha dichiarato l’ex CT della Nazionale.

Nonostante l’entusiasmo per l’arrivo di De Bruyne, Sacchi ritiene che la forza del Napoli derivi soprattutto dal progetto tecnico e dalla visione che guida la società partenopea. E proprio l’ingaggio del fuoriclasse belga rappresenta la sintesi perfetta di un mercato condotto con lucidità e ambizione.

Alla domanda se il Napoli sia in pole position per lo scudetto, Sacchi risponde con prudenza ma fiducia: «Al momento, sì. Manca ancora molto alla fine del mercato e tutto può accadere, ma mi pare che il Napoli stia operando con raziocinio, metodo e lungimiranza».

De Bruyne, secondo Sacchi, è un innesto che va oltre il semplice valore tecnico. «Parliamo di un campione assoluto che ha fatto la storia recente del Manchester City. Ha una mentalità vincente, è un professionista esemplare e, da quello che so, ha accettato questa nuova sfida con entusiasmo. Non è venuto a Napoli per svernare», afferma con decisione.

Anzi, Sacchi scherza ma non troppo: «Se vuoi svernare, di certo non scegli una squadra allenata da Conte. Antonio è un martello, non ti lascia un secondo di respiro. Con lui, ogni giorno è una sfida continua».

In definitiva, l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli è stato accolto come un segnale forte: il club azzurro non vuole solo difendere il titolo, ma rilanciare con ambizione. E con la leadership tecnica di Conte e la qualità assoluta di un giocatore come De Bruyne, il sogno di un nuovo trionfo non sembra affatto irrealizzabile.