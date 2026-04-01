De Laurentiis alza la voce: «Calcio italiano è dormiente da anni, con Malagò risalirebbe prestissimo! 20 squadre in Serie A son troppe, bisognerebbe azzerare tutto»

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026.

PAROLE – «Fatemi capire, qual è il vostro sentimento? Il mio è chiaro da dieci anni, mi viene solo da sorridere perché a Napoli abbiamo una bellissima espressione: a pazziell mman e criatur. Abbiamo sempre detto che si gioca troppo, e tutto ciò distrugge anche i nostri calciatori. Se torniamo al 1986, noi avevamo 16 squadre in Serie A, oggi continuiamo a volerne 20. Se tornassimo alle 16 risparmieremmo i giocatori che sono un patrimonio da noi pagato, non dalla FIFA o dalla UEFA. Dopodiché, avremmo tutto il tempo per poter dare alla Nazionale un tempo grossissimo per allenarsi. Trovare capri espiatori non serve a nulla, quando io accuso che nel calcio italiano sono anni che tutto è dormiente, e che nulla si sposta perché non spostando nulla tutti vivacchiano.

Il mondo dello sport è stato foriero di grandi successi: alle Olimpiadi ne abbiamo avuto riscontro, il signor Malagò ha lavorato molto bene. Questa ineccepibilità non la riscontro altrove: bisogna resettare senza aver paura e vergogna di ripartire da zero. Bisogna poter dire: si gioca troppo, sono troppe 20 squadre, dobbiamo essere 16, dobbiamo dare due mesi di tempo alla Nazionale per allenarsi come si deve. Questo deve essere chiarissimo, non possiamo giocare con i soldi degli altri. Adesso basta, ci hanno stancato, bisogna mettere i puntini sulle i. Sedici squadre, meno partite, più tempo per la Nazionale, pagare i giocatori che vengono convocati, assicurazioni totali in caso di infortuni. Questa è la ripartenza dovuta. Se Malagò prendesse in mano il calcio italiano, risalirebbe prestissimo. Bisognerebbe azzerare tutto e ripartire da domattina».