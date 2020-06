De Laurentiis: «Morte George Floyd non è solo un episodio di violenza»

Aurelio De Laurentiis ha commentato la vicenda legata alla morte di George Floyd: le parole del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso il suo pensiero a riguardo della morte del cittadino afroamericano George Floyd: «Quello che è successo a Minneapolis con l’omicidio di George Floyd non può essere interpretato solo come un episodio di violenza di uno o più poliziotti. È qualcosa che va oltre. Deve far riflettere tutti, non solo gli americani».

«La violenza non può e non deve essere mai la soluzione a un problema. Apprezzo che molti calciatori del Napoli abbiano solidarizzato con la protesta che dilaga in tutto il mondo. Non possiamo più accettare episodi di brutalità e di razzismo. Dobbiamo reagire», ha concluso De Laurentiis.