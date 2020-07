De Laurentiis: «Osimhen e Callejon in ritiro a Castel Di Sangro? Chi lo sa…»

Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel Di Sangro

Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche brevemente di mercato. Le sue parole.

OSIMHEN – «Se sarà in ritiro a Castel di Sangro? E chi lo sa, è questo il bello del calcio… Lui viene da un altro continente e ancora non ha un nuovo agente e vede comunque che si va in un bel posto come Castel di Sangro. A Napoli quando il nostro stadio era ancora un cesso ho portato squadre importanti, o no? Contro il parere di tutti, sono l’unico dello sport italiano che ha un accordo per trasmettere in pay per view qualsiasi amichevole. E poi la cosa straordinaria di Castel di Sangro è che faremo il ritiro quando avremo tutti quanti, anche i nuovi, perché lì ci sarà la seconda parte del ritiro».

CALLEJON – «Se sarà al ritiro pure lui? Chi lo sa…».