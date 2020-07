Napoli, De Laurentiis: «Nuovo campionato? La lega ha indicato una data folle»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ritiro azzurro

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ritiro azzurro che si terrà a Castel di Sangro, in Abruzzo.

DATA NUOVO CAMPIONATO – «C’era indicazione folle della Lega di ricominciare il 12 di settembre, ma se uno deve far riposare i calciatori e poi farli allenare per la nuova stagione, come si fa? Per me dovrebbe ripartire a fine settembre, o meglio il 4 ottobre».

CASTEL DI SANGRO – «Ho trovato subito una grande intesa con gli organizzatori in Abruzzo, al punto che ho fatto subito un accordo di sei anni. Così andremo ancora a Dimaro, ma saremo anche a Castel di Sangro. Sono molto contento e felice di aver trovato un’altra famiglia, una realtà da sostenere attraverso l’azione promo-pubblicitaria. Da cosa nasce cosa, se riusciamo ad incrementare con altre attività. A Castel di Sangro arriverà un milione di napoletani, siamo distanti appena un’ora e si muoverà tanta gente».

DATA DEL RITIRO – «Dopo la gara con il Barcellona in programma l’8, dovessimo essere eliminati daremo 12 giorni di riposo alla squadra quindi ritiro inizierebbe il 20. Nel caso in cui si dovesse passare il turno inizierebbe più tardi».