PSG, De Ligt alternativa a Skriniar: per l’olandese servono 70 milioni. Le ultime sul futuro dell’olandese

Il futuro di De Ligt non è del tutto definito, come evidenziato dalle sue recenti dichiarazioni.

L’olandese della Juventus ha attirato così l’interesse di alcuni top club, tra cui il Psg. Per Il Messaggero, infatti, i francesi potrebbero fare un mossa per lui in caso non riuscissero a convincere l’Inter a cedere Skriniar. La Juve potrebbe vendere De Ligt in cambio di 70 milioni.