De Ligt Bayern Monaco, adesso è UFFICIALE: le cifre del trasferimento

De Ligt Bayern Monaco, adesso è UFFICIALE! Il difensore olandese è un nuovo giocatore del club bavarese: il comunicato

Adesso è anche ufficiale: Matthijs De Ligt è un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

COMUNICATO – «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FC Bayern München AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs De Ligt a fronte di un corrispettivo di € 67,0 milioni, pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 10,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.

Tale operazione genera un effetto economico positivo sull’esercizio pari a € 30,7 milioni già al netto di €1,7 milioni di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA».