De Ligt salta Sassuolo Juve? Cosa filtra a poche ore dalla sfida in programma al Mapei Stadium. Tutte le ultime novità

Emergono importanti novità di formazione in casa Juventus per la sfida di questa sera in programma al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Novità che riguardano da vicino la difesa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Matthijs De Ligt non sarebbe al meglio e per questo potrebbe non scendere in campo questa sera. Al momento l’olandese resta nel possibile undici titolare con cui i bianconeri disputeranno questa gara, ma non sono da escludere sorprese dell’ultima ora.