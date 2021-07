Il presidente della Regione Campania De Luca ha parlato del Napoli e delle possibilità della squadra nel prossimo campionato

Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta del venerdì su Facebook, ha parlato del Napoli e delle possibilità della squadra in campionato.

«Un saluto e un augurio al Napoli, a Spalletti, a De Laurentiis e un in bocca al lupo alla Salernitana. Avremo in serie A due squadre campane, ovviamente con obiettivi completamente diversi. La squadra del Napoli se la può giocare per lo scudetto e per il piazzamento in Champions League. La Salernitana, nonostante le difficoltà del periodo, può riuscire a mantenere la categoria. Non sarà facile, ma tifiamo per loro».