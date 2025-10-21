De Marco a OpenVAR: «Torino Napoli? Ecco cosa penso del gol di Simeone! Succede una cosa fondamentale per la decisione finale»

De Marco a OpenVAR: «Torino Napoli? Ecco cosa penso del gol di Simeone! Succede una cosa decisiva fondamentale per la decisione finale»

Andrea De Marco, ex arbitro e figura di raccordo tra la CAN e i club di Serie A e Serie B per conto della FIGC, è intervenuto ai microfoni di DAZN durante la trasmissione OpenVAR per analizzare l‘episodio del gol di Giovanni Simeone, attaccante del Torino, contro il Napoli che ha deciso la partita. Nell’occasione il Cholito, pur trovandosi in offside, non è stato punito per un tocco di un avversario, e De Marco ha spiegato i dettagli della decisione.

L’EPISODIO E LA DECISIONE – «La discriminante è tra deviazione o giocata. Qui sono molto bravi l’arbitro e l’assistente a vedere subito dal campo che si tratta di una giocata perché, come dirà molto bene Doveri in sala VAR, il calciatore del Napoli ha pieno controllo del corpo e quindi fa una giocata volontaria, passando il pallone a un avversario in posizione di fuorigioco geografico, ma in questo caso non punibile. Decisione corretta e presa anche molto rapidamente».

COS’È UNA GIOCATA? – «È un movimento volontario verso il pallone, questo è ciò che differenzia maggiormente la giocata dalla deviazione. Non deve esserci magari un pallone che rimbalza o che viene da una posizione differente».

IL COMPORTAMENTO IN CAMPO – «Arbitro o assistente, chi dei due riesce a individuare che si tratti di retropassaggio, deve subito dirlo per far capire più che altro all’assistente che si tratta di retropassaggio e che quindi non deve alzare la bandierina. Non si sente, ma i quattro che sono in campo sono sempre in contatto tra di loro per lavorare il meglio possibile».