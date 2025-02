De Sciglio, prima il gol dell’ex spaventa lo Stadium, poi viene travolto dalla rimonta bianconera. Le pagelle

La pagelle di Mattia De Sciglio in Juve Empoli: spaventa i bianconeri con il gol dell’ex, ma poi viene travolto dalla reazione

Mattia De Sciglio spaventa l’Allianz Stadium: a pochi minuti dal calcio d’inizio di Juve Empoli con il suo colpo di testa fa il classico gol dell’ex – il primo dopo tre anni – che sembra condannare Thiago Motta e già in molto vedono una certa ironia che a farlo sia un calciatore per anni bollato come “Cocco di Allegri“. Alla fine però viene travolto prima da Yildiz che impazza sulla sua posizione, poi in occasione del 3-1 perde il pallone che porta a Vlahovic a segnare. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Tutto s’aspettava tranne segnare il gol che poteva mettere in ginocchio la Juve. Il resto è sofferenza, soprattutto con Yildiz».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Segna subito il gol dell’ex, subisce a lungo le iniziative di Yildiz, alla fine frana e perde il pallone del 3-1 di Vlahovic».

TUTTOSPORT 6.5 – «Il pupillo di Allegri fredda Di Gregorio e lo Stadium dopo 4’ con un gol di testa, ma non esulta».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Dura lex sed l’ex, da presunto cocco di Allegri, come una fetta di pubblico l’aveva etichettato».

LA STAMPA 6.5 – «Ritrova la via del gol dopo tre anni e non esulta: nella prima parte del duello sa come incidere».