De Sciglio: «Sto bene al Lione ma la Premier mi affascina. Vedrei bene Depay alla Juve»

De Sciglio: «O resto al Lione o vado in Premier. Juve, ti manca la voglia». Le dichiarazioni dell’ex terzino bianconero

Mattia De Sciglio, terzino in prestito dalla Juve al Lione, è stato intervistato da Tuttosport.

LIONE – «Sono molto soddisfatto, ma per esserlo ancora di più dobbiamo superare il Monaco al terzo posto e guadagnare l’accesso ai preliminari di Champions. Quando a ottobre mi hanno presentato questa opportunità, ero dubbioso. Mi sono ricreduto in fretta, ecco perché dare un 8 pieno a questa avventura. A Lione ho trovato un grande club. Non è un caso lo scorso anno abbiano eliminato il City dalla Champions».

FUTURO – «Mi piacerebbe restare qui a Lione, dove mi trovo benissimo dentro e fiori dal campo, oppure provare una nuova esperienza all’estero. Magari in Inghilterra. La Premier League mi affascina e ho sempre avuto un debole per il Chelsea. Ma adesso ho in testa soltanto il Lione e il finale di campionato».

JUVENTUS – «Mi dispiace per i miei ex compagni. Il livello della rosa è alto, certamente non da quinto posto. Da fuori è difficile capire il motivo, ma la sensazione è che sia mancata un po’ la voglia di lottare su tutti i campi. Tutti i cicli finiscono è quello della Juventus è stato qualcosa di straordinario. L’Inter ha meritato il campionato, è stata la più continua. Con Conte è normale: l’ho avuto in Nazionale e sono bene quanto sia bravo a tenere i giocatori sul pezzo».

DEPAY ALLA JUVE – «Memphis ha qualità importanti, è un attaccante di livello internazionale: normale ch venga accostato a Barcellona e Juventus. Sì, in bianconero lo vedrei bene».