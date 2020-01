DE SILVESTRI: «Grande vittoria stasera. Per noi devono essere tutte finali» – VIDEO

Lorenzo De Silvestri ha parlato in zona mista, commentando il bel successo del Toro contro la Roma all’Olimpico

(-Dalla nostra inviata, Jessica Reatini) Il Toro torna alla vittoria e lo fa con una grande prestazione. Lorenzo De Silvestri ha commentato in zona mista l’importante successo granata all’Olimpico contro la Roma. Le sue parole.

«L’auspicio di tutti è quello di ribaltare i tanti risultati che non sono andati bene nel 2019. Cerchiamo di dare continuità ai nostri risultati, non è facile ma oggi vogliamo goderci questa vittoria da domani testa al Genoa in Coppa Italia»