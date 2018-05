Il difensore della Lazio è alle prese con una intricata vicenda: giocare o non giocare contro l’Inter? de Vrij ha già deciso

Il dilemma è uno solo: Stefan de Vrij sì o no? Il difensore centrale della Lazio, uno dei migliori difensori del nostro campionato, il migliore della Lazio, ha già firmato con l’Inter e domenica sera ci sarà lo spareggio Champions proprio tra Lazio e Inter. Simone Inzaghi non ha ancora preso una decisione definitiva ma lo ha provato nella formazione titolare. Il giocatore olandese sta vivendo un momento delicato perché un errore lo porterebbe nell’occhio del ciclone: l’olandese, con una vittoria, potrebbe condannare la sua futura squadra e anche se stesso a un anno senza Champions.

Secondo Premium Sport però il difensore della Lazio non ha dubbi e ha già preso la sua decisione: vuole giocare! Stefan vuole scendere in campo e dare il suo contributo solo per la Lazio, all’Inter ci penserà dalla prossima stagione. Questo il messaggio rivolto dallo stesso de Vrij alla squadra: «Sapete cosa ho passato in questi giorni, sapete i miei dubbi. Ne stanno parlando tutti, se n’è parlato tanto ma io voglio ancora starvi vicino, io voglio giocare perché la partita è troppo importante per noi e voglio chiudere al meglio la stagione».