De Zerbi torna subito in panchina dopo la separazione con il Marsiglia? Clamoroso scenario, le ultime

2 ore ago

De Zerbi

De Zerbi verso un ritorno lampo in panchina dopo l’addio al Marsiglia: prende forma uno scenario clamoroso

Il futuro di Roberto De Zerbi sembra nuovamente indirizzato verso la Premier League dopo la separazione dal Marsiglia. L’allenatore italiano, reduce da un’esperienza breve ma intensa in Francia, è tornato immediatamente al centro dell’attenzione dei grandi club europei in cerca di una guida tecnica per la prossima stagione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, su di lui si sarebbero mossi con decisione Manchester United e Tottenham, con gli Spurs attualmente considerati in vantaggio nella corsa. Entrambe le società vedono in De Zerbi un profilo ideale per avviare un nuovo ciclo, puntando su un calcio propositivo e identitario.

La Premier è un ambiente che De Zerbi conosce bene, grazie al percorso costruito al Brighton, dove ha lasciato un’impronta tattica riconoscibile e apprezzata. Proprio per questo, il tecnico rappresenta oggi una delle scelte più ambiziose e ricercate sul mercato degli allenatori, pronto a tornare in Inghilterra per una nuova sfida di alto livello.

