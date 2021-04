Sassuolo, De Zerbi: «Ottavi? Più di così non possiamo fare adesso»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria sul Benevento: ecco le dichiarazioni sul momento della squadra

CLASSIFICA – «Ora dobbiamo guardarci comunque dietro. Siamo ottavi ma non possiamo andare oltre perchè le squadre davanti a noi sono più forti. Dobbiamo guardarci dal Verona più che guardare alla settima perchè ci sono meno punti di distacco».

EREDITA‘ – «Il giorno che andrò via penso che questa squadra possa fare qualcosa in più di quanto fatto con me. Io la vedo forte e completa, ci rimane sempre l’amaro in bocca che qualcosa in più poteva essere fatto, non parlo di classifica, l’ottavo posto è già qualcosa di strepitoso, probabilmente è il massimo, però come numero di punti, gol fatti, subiti, sembra sempre che possiamo fare meglio».