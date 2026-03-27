De Zerbi Tottenham, pista ancora in piedi ma ad una sola condizione! Le altre alternative per il dopo Tudor: i nomi per la panchina degli Spurs

Il Tottenham vive una fase drammatica della propria stagione e il pesantissimo 3-0 incassato in casa contro il Nottingham Forest ha aggravato ulteriormente la situazione. Gli Spurs sono oggi appena un punto sopra la zona retrocessione e danno l’impressione di una squadra incapace di reggere il peso di uno scontro diretto così delicato. La sconfitta contro il Forest ha lasciato il club londinese in 17ª posizione, alimentando dubbi profondi sulla tenuta tecnica e mentale del gruppo nel finale di campionato.

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Il dolore personale di Tudor complica tutto, De Zerbi aspetta l’estate

La posizione di Igor Tudor, tecnico croato arrivato in corsa sulla panchina del club londinese, è resa ancora più delicata dal lutto familiare che lo ha colpito dopo la partita: il Tottenham ha confermato ufficialmente la morte del padre Mario Tudor, circostanza che ha spiegato anche la sua assenza nel post partita. Sul piano sportivo, la pressione sul tecnico resta fortissima. In parallelo, il Telegraph riferisce che il primo nome seguito per il futuro resta Roberto De Zerbi, ex allenatore del Marsiglia, che sarebbe disposto a prendere in considerazione il progetto solo a partire dalla prossima stagione e a condizione che il club resti in Premier League.

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Spunta Sean Dyche come soluzione d’emergenza per la salvezza

Proprio per questo, il Tottenham starebbe valutando anche una soluzione immediata e pragmatica per salvare la categoria. Sempre secondo il Telegraph, il nome emerso nelle ultime ore è quello di Sean Dyche, allenatore inglese considerato un vero specialista delle lotte salvezza grazie al lungo lavoro fatto con il Burnley. Per gli Spurs, insomma, il tempo stringe e la priorità assoluta è una sola: evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso.