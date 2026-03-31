De Zerbi si presenta: «Felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo»

De Zerbi Tottenham, le prime parole del tecnico: «Felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club». Le dichiarazioni

Il Tottenham ha ufficializzato la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra maschile. Il tecnico italiano ha firmato un contratto a lungo termine, un segnale chiaro della volontà del club di puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo tecnico. Le parole:

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PAROLE – «Sono felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club calcistico, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo.»

«In tutte le mie conversazioni con la dirigenza del Club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla.»

«La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, e questo sarà il nostro obiettivo principale fino al fischio finale dell’ultima partita della stagione. Non vedo l’ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo traguardo».

