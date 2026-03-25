Del Piero sull’Italia: «Dobbiamo giocarcela. I giocatori e la squadra hanno le qualità per superare queste due partite»

Del Piero parla dell’Italia ai playoff: «Dobbiamo giocarcela. I giocatori e la squadra hanno le qualità giuste». Le parole

Il Campione del Mondo 2006 Alessandro Del Piero è stato protagonista della tappa di Los Angeles del FIFA World Cup Trophy Tour. Durante l’evento, l’ex capitano della Juventus ha risposto a diverse domande sul prossimo Mondiale e sulla Nazionale di Gattuso, attesa domani – giovedì 26 marzo – al debutto nei playoff.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Tornare in questa bella atmosfera è fantastico, e la Coppa è sempre la Coppa. Per gli italiani in Nord America ha un significato enorme. Vorrei dire tante cose perché, sapete, la vita è la vita, ma per noi a volte il calcio è la vita. Quindi è un momento di grande orgoglio farne parte»

PLAYOFF ITALIA – «Per quanto riguarda il campo, il messaggio che cerchiamo di trasmettere a tutto l’ambiente azzurro, ai giocatori e allo staff della Nazionale è: nessuna paura. Conosciamo l’importanza delle partite, sappiamo di avere delle sfide difficili da affrontare e che stiamo vivendo un momento storico diverso, ma non dobbiamo avere paura. Dobbiamo giocarcela. I giocatori e la squadra hanno le qualità per superare queste due partite. Ma pensiamo prima a quella che giochiamo in casa, con la nostra gente a spingerci alle spalle: facciamo il primo passo, e poi penseremo al secondo»

MONDIALE 2006 – «È quasi impossibile spiegare esattamente cosa si provi. Ogni volta che vedo il trofeo e lo prendo tra le mani, mi ricorda ovviamente un viaggio incredibile, l’apice assoluto della mia vita sia come calciatore che come essere umano. Perché, come vi dicevo, quando sei un giocatore vivi per il calcio, passi ogni singolo minuto della tua giornata a pensarci. È una passione totale, che finisce per coinvolgere chiunque nella tua vita: la famiglia, gli amici… Rivivere la gioia che mi ha regalato quel momento è incredibile, è sempre un piacere immenso. Mi fa sorridere ogni singola volta: ho un sorriso sul viso, nel cuore, ovunque».