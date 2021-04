Dembélé sul futuro: «Ho ancora un anno di contratto, qui sto bene»

Dembélé gela la Juve? L’obiettivo di Paratici parla del suo futuro: queste le dichiarazioni dell’attaccante del Barcellona

Ai microfoni di beIN Sports, Ousmane Dembélé ha rilasciato un’intervista, parlando così del suo futuro. L’attaccante del Barcellona è un obiettivo della Juve per la prossima stagione.

FUTURO – «Ho ancora un anno di contratto. Non c’è stata ancora una discussione con la società, sono felice e mi sento bene. C’è il nuovo presidente che è arrivato e che non conosco troppo bene, ma è molto vicino ai giocatori. Vedremo come andrà».