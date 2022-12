Demiral e l’interesse del Manchester United per il difensore dell’Atalanta

Su Demiral è ritornato a farsi vivo l’interesse del Manchester United, ma l’Atalanta prova a fare muro sul difensore

Da quando ha segnato quel goal ai danni del Manchester United l’anno scorso, i Red Devil non hanno fatto altro che aumentare l’interesse nei confronti di Demiral. Il difensore dell’Atalanta sta disputando una grandissima stagione, e con il mercato di gennaio alle porte può accadere di tutto.

Come riportato dal The Sun, non è una novità vedere Demiral accostato allo United (già corteggiato ai tempi della Juventus), ma attualmente non è stata fatta nessuna offerta concreta alla Dea, che non accetterà offerte a ribasso e soprattutto non lascerà partire una pedina importante a gennaio.

Inter? Solo qualche sondaggio in estate, considerando che attualmente deve valutare quella che sarà la sua difesa in termini di rinnovi contrattuali tra Skriniar, De Vrij, Bastoni e anche Acerbi.