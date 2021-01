Demiral torna titolare contro la ex: dopo un mese tocca a lui

Tocca di nuovo a Demiral. Dopo un mese, il turco torna a guidare la difesa della Juve. E Chiellini continua a scaldarsi

Una difesa rivoluzionaria, per l’ennesima volta in stagione. Contro il Sassuolo sarà Demiral, il grande ex della sfida, a guidare la difesa. Toccherà a lui – come ha spiegato anche Andrea Pirlo – viste le defezioni a causa del Covid-19.

Assenti, infatti, Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt. Sulle fasce, dunque, spazio ancora una volta a Danilo e Frabotta, mentre come centrali toccherà a Bonucci, alle prese con gli straordinari, e al turco. Chiellini intanto si scalda per tornare titolare, magari in una delle prossime sfide ravvicinate.