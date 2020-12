Demme si è ripreso il Napoli: è il talismano azzurro. E ora Fabian rischia

Dopo un periodo di difficoltà, Diego Demme è tornato quello della scorsa stagione. E ora Fabian Ruiz rischia il posto

Diego Demme è stato l’uomo chiesto da Gennaro Gattuso lo scorso gennaio per riequilibrare il centrocampo del Napoli. L’italo-tedesco, che porta un nome tanto caro al popolo partenopeo, aveva subito convinto grazie alle sue qualità di recuperatore di palloni ma anche di impostazione. Il suo rendimento, però, è andato pian piano calando tanto che, in questo inizio di stagione, era quasi finito nel dimenticatoio. L’arrivo di Tiemoué Bakayoko sembrava averlo messo in difficoltà, con il suo ruolo che gli pareva messo in dubbio dal francese. Bakayoko-Fabian Ruiz, era questa l’idea di Gattuso; con Demme riserva. L’ex capitano del Lipsia si è però rimboccato le maniche e ha lavorato per tornare tra i titolari del Napoli. E sembra esserci riuscito.

DEMME SUPERA FABIAN – Nelle ultime due partite di campionato, Demme è sceso in campo dal primo minuto. Contro la Roma nel centrocampo a 3 in mezzo a Fabian Ruiz e Zielinski, contro il Crotone a due in coppia con Bakayoko. E proprio nel 4-2-3-1, al fianco del francese, l’italo-tedesco sembra disimpegnarsi al meglio creando la coppia di centrocampo perfetta per Gattuso. L’ex Chelsea fa legna e ci mette il fisico, Demme fa filtro e prova a dare anche geometrie. Il tutto a discapito di Fabian Ruiz che, nel centrocampo a 2, non ha quasi mai dato le sicurezze richieste dall’allenatore azzurro.

TALISMANO – Demme si rilancia così come titolare e dalla sua ci sarebbe anche una statistica importante. Tutte le volte che l’ex capitano del Lipsia ha giocato titolare quest’anno, il Napoli ha sempre trovato la vittoria. Coincidenze? Starà al tempo dirlo.