Depay Juve, passi in avanti per l’olandese. Ultimissime

Depay Juve, passi in avanti per l’approdo in bianconero dell’attaccante olandese. Le ultimissime sul mercato

In rialzo le quotazioni di Memphis Depay per l’attacco della Juventus. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, che spiega come i bianconeri abbiano fatto passi in avanti importanti per l’olandese.

Il giocatore può essere liberato senza costi di cartellino dal Barcellona, ma bisogna fare qualcosa per l’ingaggio da 9 milioni netti a stagione. L’ottimismo è comunque presente, anche se si valutano sempre le alternative.