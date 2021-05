Deschamps e il ritorno di Benzema: «Conta il presente. Gli ho parlato»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha commentato il ritorno in Nazionale di Karim Benzema: le sue parole

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha commentato il ritorno in Nazionale di Karim Benzema dopo più di cinque anni. Le sue dichiarazioni.

«Nessuno ha la capacità di tornare indietro e cambiare le cose. Quello che conta è oggi e domani. Ci siamo visti e abbiamo discusso a lungo. Dopo di che, ho avuto una lunga riflessione per arrivare a questa decisione. Non ho intenzione di rivelare cosa ci siamo detti, riguarda entrambi e ne avevamo bisogno. Mi sono già confrontato con situazioni difficili, ho sempre ignorato le situazioni personali. Sono consapevole che la responsabilità che ho è importante, a cominciare dalle scelte. La Francia viene prima di tutto, non è di mia proprietà».