Di Biagio: «Salvezza? L’obiettivo è ormai quello di non arrivare ultimi»

Il tecnico della Spal, Luigi Di Biagio, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Genoa

Luigi Di Biagio, tecnico della Spal, ha parlato al termine del match contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del club emiliano.

LOTTA SALVEZZA – «Non possiamo assolutamente guardare la classifica, abbiamo bisogno di trovare degli stimoli per cercare di migliorare una situazione molto difficoltosa. Ad oggi gli unici stimoli che noi possiamo trovare è quello di cercare di non arrivare ultimi perché sarebbe ancora più umiliante rispetto a quello che sta succedendo. »

ATTEGGIAMENTO – «Da quel che vedo in allenamento e da ciò che stanno facendo i ragazzi, non posso rimproverare niente. Purtroppo il campo dice poi altro. Dobbiamo sicuramente aumentare l’attenzione e giocare meglio. Siamo impauriti, è una situazione veramente particolare che sta danneggiando il nostro campionato»

ANALISI MATCH – «Quando abbiamo ripreso non siamo più riusciti a imporre il nostro ritmo e il nostro gioco. Dopo la gara col Milan è cambiata la nostra stagione, con la Samp abbiamo fatto una buona partita ma è difficile dirlo quando perdi 3-0, oggi leggermente meglio ma comunque poco per quello che dobbiamo fare per vincere una partita importante come oggi. Oggi c’era caldo, non riesci a dare ritmo, alla prima occasione prendi gol. Siamo impauriti in questo momento e un po’ frenato rispetto al modo di giocare di prima»

TUNJOV – «E’ un interno di centrocampo. Sta facendo vedere delle potenzialità importanti, farà strada e l’ho messo dentro in virtù delle partite ogni tre giorni»