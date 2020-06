Di Biagio: «Il Napoli è tra le grandi d”Europa» – VIDEO

Luigi Di Bagio, allenatore della Spal, ha elogiato il Napoli di Rino Gattuso

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore della Spal Luigi Di Biagio ha elogiato la squadra allenata da Rino Gattuso.

«Abbiamo cercato con le due punte di metterli un po’ in difficoltà, ma non ci siamo riusciti. Loro nel primo tempo hanno palleggiato molto bene. Quando andavamo in possesso palla non riuscivamo a fare i 3-4 passaggi giusti. Il Napoli è una delle più grandi squadre non solo d’Italia, ma d’Europa».