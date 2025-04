Di Francesco dopo la vittoria: «Crescita nella ripresa decisiva per noi. Salvezza? A noi serve quella cosa»

Di Francesco ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Venezia Monza di oggi. Le parole del tecnico rossoblu

Di Francesco, allenatore dei veneti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia Monza di Serie A.

LE PAROLE – «Siamo passati sicuramente da prestazioni migliori, ma si pensava che del Monza dovessimo farne un solo boccone, invece è una squadra che non è stata costruita per essere ultima in classifica, ha delle qualità, noi non siamo stati lucidi nel primo tempo, siamo stati sporchi, siamo cresciuti nella ripresa non concedendo niente agli avversari. Ci giochiamo tutto. Questo mini torneo è partito, ora ce ne sono altre sei, serve spigliatezza, conoscenza, sono sì partite difficili, ma dobbiamo anche lasciarci un po’ andare. Vedevo che eravamo anche un po’ frenati. Faremo tesoro di questa gara».