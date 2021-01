Di Maria alla Juventus? L’indiscrezione dalla Francia

Di Maria alla Juventus? I bianconeri sono sulle tracce dell’argentino. Le ultime notizie legate al centrocampista del Paris Saint-Germain

Secondo quanto riportato da France Football, potrebbe inserirsi anche la Juventus nella corsa ad Angel Di Maria, fantasista del Paris Saint-Germain che andrà a scadenza di contratto al termine di questa stagione.

I rumors francesi svelano come Fabio Paratici abbia già avanzato la prima offerta per portare il Fideo a Torino a parametro zero. Ancora nessuna risposta, però, da parte di Di Maria, che vorrebbe aspettare prima di decidere il suo futuro, cercando di capire le intenzioni del tecnico Mauricio Pochettino.