Di Maria, Ricci: «L’unica offerta che gli è arrivata è quella della Juve»

Le parole di Filippo Ricci su alcuni temi caldi del calciomercato della Juve, da Di Maria a Morata. Le sue dichiarazioni

Il corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

Cosa filtra dalla Spagna su Di Maria? Qual è la situazione in casa Barcellona?

«L’unica offerta che gli è arrivata è quella della Juventus. Col Barcellona c’è stato un abboccamento, ma niente di più. Oggi per esempio il Mundo Deportivo scrive che si sono resi conto che non è più un ragazzino, ha 34 anni. L’età è sempre stata quella, sinceramente mi è sembrata una trattativa che non è mai nata. La Juventus è l’unica squadra che ha fatto un’offerta al Fideo, Benfica a parte che però è un’altra situazione».

Un altre asse caldo è quello con l’Atletico Madrid. Morata è più vicino alla conferma?

«La situazione di Morata è molto molto complessa. Oggi ho letto che si parlava di un nuovo prestito, a me sembra che non si possa fare a livello di regolamento. E in generale non vedo perché l’Atletico debba di nuovo prestare Morata alla Juventus, quando piuttosto potrebbe venderlo per 15 milioni. Un’offerta per ora rifiutata, ma le parti stanno trattando».

