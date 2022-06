Di Maria Barcellona, il Fideo ha scelto la sua destinazione: i bianconeri sperano ancora

Di Maria ha scelto il suo futuro: il Fideo vuole il Barcellona, ma la Juve spera ancora di avere l’ultima possibilità

L’affare Di Maria Juve sembra esser complicato dopo una iniziale fase positiva. Le richieste del giocatore e l’inserimento del Barcellona avrebbero messo indietro nelle gerarchie i bianconeri.

Il Fideo vuole tornare in Spagna e ha scelto i Blaugrana, ma versando in gravi condizioni economiche non si sa se potranno completare l’acquisto dell’argentino per questo la Juve spera ancora. Lo riporta il Corriere dello Sport.