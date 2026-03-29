Hanno Detto
Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo! Abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale»
Di Natale: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo! Abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale»
L’ex giocatore di Udinese e Nazionale, Antonio Di Natale, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione dell’evento “Serie A Operazione Nostalgia”. Ecco le sue parole sul momento degli azzurri di Gattuso.
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PAROLE – «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo. A noi serve il risultato per andare al Mondiale che ci manca da tanto tempo».
ATTACCO E ‘PESO’ MAGLIA AZZURRA – «In questo momento qua non importa chi fa gol, l’importante è che l’Italia vada ai Mondiale. Speriamo di no, speriamo che lo sappiano gestire, poi abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale. Come vivere la vigilia? Dormendo tranquilli prima della partita, come non fosse una finale».