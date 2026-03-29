Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo! Abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

37 minuti ago

on

By

Di Natale

Di Natale: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo! Abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale»

L’ex giocatore di Udinese e Nazionale, Antonio Di Natale, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione dell’evento “Serie A Operazione Nostalgia”. Ecco le sue parole sul momento degli azzurri di Gattuso.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo. A noi serve il risultato per andare al Mondiale che ci manca da tanto tempo».

ATTACCO E ‘PESO’ MAGLIA AZZURRA «In questo momento qua non importa chi fa gol, l’importante è che l’Italia vada ai Mondiale. Speriamo di no, speriamo che lo sappiano gestire, poi abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale. Come vivere la vigilia? Dormendo tranquilli prima della partita, come non fosse una finale».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×